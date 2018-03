Buti, crolla una palazzina: cane muore sotto le macerie

Crollo questa mattina, lunedì 12 marzo, di una palazzina di due piani in via Rio Magno nel comune di Buti. Fortunatamente il fabbricato era disabitato e in avanzato stato di degrado, anche se purtroppo un cane è rimasto coinvolto nel crollo. Ad estrarre il cadavere del povero animale rimasto schiacciato sotto le macerie i Vigili del Fuoco di Cascina intervenuti sul posto, insieme al padrone del cane e alla Polizia Locale.