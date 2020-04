Crolla ponte tra Toscana e Liguria

Massa Carrara, crolla il ponte che collega Santo Stefano Magra e Albiano: precipita furgone

Crollo di un ponte nella zona di Aulla (Massa Carrara) questa mattina, 8 aprile, sulla Strada provinciale 70 che collega la provinciale alla Sp62. Il ponte tra Toscana e Liguria, che collega l'abitato di Santo Stefano Magra (La Spezia) con Albiano attraversando il fiume Magra, è letteralmente collassato su se stesso in tutta la sua lunghezza.

Secondo le prime informazioni, come riporta Today.it, il cedimento avrebbe coinvolto un furgone che stava attraversando il viadotto: a quanto si apprende, il conducente sarebbe riuscito ad uscire in tempo dal veicolo. Due le squadre dei Vigili del fuoco intervenute per operare sul posto, allertato anche il nucleo Usar (Urban Search and Rescue) specializzato in attività di soccorso sotto le macerie per verificare che non vi siano altre persone intrappolate sotto i detriti del ponte crollato.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti necessari e un elicottero.

Il ponte collega Albiano Magra in provincia di Massa Carrara e Santo Stefano Magra in provincia di La Spezia, tra Toscana e Liguria. Negli ultimi mesi - secondo quanto riporta Adnkronos - l'infrastruttura crollata era stata al centro di polemiche dopo che, lo scorso novembre, in seguito ad un'ondata di maltempo, si era formata una crepa notata anche da molti automobilisti. Dopo un intervento di riparazione e dopo il sopralluogo dei tecnici, era stato dato il via libera alla circolazione.