Crollo ponte a Genova: soccorsi anche dalla Toscana

Anche la Toscana in aiuto di Genova, toccata drammaticamente dal crollo del ponte Morandi, il viadotto sul torrente Polcevera che serve l'autostrada A10. Nel crollo del viadotto, alto quasi 50 metri, sono rimaste coinvolte decine di automobili e mezzi pesanti.



Dalla Toscana sono partite unità USAR light (Urban Search And Rescue) dei Vigili del Fuoco dai comandi di Pistoia e Prato, personale del nucleo cinofili dal comando di Livorno, un'autogru da Massa Carrara e personale della CoEm (Comunicazione in Emergenza) dalla Direzione Regionale Toscana e dal comando di Firenze, oltre ad un'autoscala dal Comando di Pisa e l'elicottero Drago del nucleo di Arezzo.

Il governatore Enrico Rossi ha espresso la solidarietà della Regione Toscana dichiarandosi disponibile a inviare i soccorsi che saranno necessari. "A Genova è crollato il grande ponte dell'autostrada, quello che tutti abbiamo percorso per andare verso la Francia - dice Rossi - è una notizia incredibile. Una tragedia terribile. Non si sa quanti sono i morti. Ora è il momento dei soccorsi, del lutto e della solidarietà. La Regione Toscana è a disposizione per ogni necessità".