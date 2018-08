Pomarance, cade un sasso al Masso delle Fanciulle: ferita una donna

Poteva essere drammatico il bilancio dell'incidente avvenuto nella giornata di Ferragosto al Masso delle Fanciulle a Pomarance. Come riportato dal quotidiano Il Tirreno un sasso si è staccato da una parete rocciosa e ha ferito, fortunatamente non in maniera grave, una donna che si trovava nell'area vicino al laghetto. Il distacco sarebbe stato provocato da alcuni ragazzi che stavano giocando in una zona vietata.



Sul posto è intervenuto l'elisoccorso Pegaso che ha trasportato la donna in ospedale per le cure del caso.