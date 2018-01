Calcinaia, crolla un soffitto durante i lavori: grave un operaio

E' precipitato da un'altezza di circa 8 metri un operaio 43enne che stava lavorando in un appartamento sulla Tosco-Romagnola, nel comune di Calcinaia. E' successo intorno alle ore 16.15 di oggi, 19 gennaio. Il crollo di un soffitto ha causato la caduta dell'uomo, che in seguito è stato soccorso dalla Pubblica Assistenza di Pontedera. La vittima dell'incidente, comunque sempre cosciente durante le operazioni, è stata trasportata al Pronto Soccorso di Cisanello in codice rosso.