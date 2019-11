San Giuliano Terme: crolla un pezzo di strada in via Matteotti

Una piccola voragine si è aperta nel tratto di strada in via Matteotti a Gello, San Giuliano Terme, fra i civici 53 e 55. E' interessata una parte della carreggiata, come specifica il sindaco Sergio Di Maio, che sta seguendo da vicino lo svolgersi delle operazioni di messa in sicurezza, partite non appena è stato segnalato il problema la mattina di oggi, 16 novembre.

La zona della buca è stata subito transennata, con sul posto i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale, i Carabinieri e la società in-house GeSTe per la messa in sicurezza. Presenti anche i tecnici di Sava per risolvere gli allagamenti sottostanti con le idrovore. La causa del danno appare al momento legata ad un cedimento della fognatura nera, alla quale hanno probabilmente contribuito le recenti piogge.