Montopoli Valdarno: crolla il tetto di un'abitazione

Momenti di paura ieri sera, 3 maggio, intorno alle 22.30 in Piazza Vittorio Veneto in località Le Capanne, nel comune di Montopoli Valdarno. La porzione del tetto di un'abitazione è crollato in seguito alla rottura della trave principale in legno, probabilmente a causa di infiltrazioni di acqua e della vetustà delle strutture. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Castelfranco di Sotto che hanno vietato l'utilizzo della stanza dell'appartamento interessata dal crollo. L'abitazione, in cui vivono tre adulti e un bambino, è comunque agibile e gli abitanti possono quindi utilizzare le altre stanze. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita nel crollo. Sul posto è intervenuto anche il sindaco di Montopoli Giovanni Capecchi.