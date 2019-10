Paura a Ponsacco, crolla il tetto: famiglie evacuate

Crollo di un tetto di un palazzo di tre piani nel pomeriggio di lunedì, 28 ottobre, in via Ricasoli a Ponsacco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Cascina che hanno evacuato il fabbricato composto da 5 appartamenti.



Sul posto anche la Polizia Municipale di Ponsacco e l’assessore ai Servizi sociali. Il Comune si è subito attivato per rendere possibile un alloggio alle persone rimaste fuori casa.