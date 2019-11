Via del Borghetto: crolla il tetto di uno stabile disabitato

A causa delle forti piogge di questi giorni si è verificato il crollo di un tetto, stamani 16 novembre, in via del Borghetto a Pisa. Ad essere interessata dal danno è stata parte della copertura di un edificio non abitato.

Sul posto intorno alle 10, per la necessaria messa in sicurezza, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Pisa con l'autoscala. Non ci sono stati feriti od ulteriori conseguenze.