CSi Pisa: formazione operatori per campi solari

Il CSI – Centro Sportivo Italiano – Comitato di Pisa terrà un corso di formazione operatori/animatori per centri estivi. Saranno 6 gli incontri dalle ore 21 alle 23 circa, a partire dal 4 maggio; le lezioni, rivolte a tutti i maggiorenni, saranno tenute da istruttori qualificati. Si ricorda che il CSI, ormai da svariati anni, è presente nella gestione ed organizzazione di campi solari, sia in collaborazione con le Amministrazioni Pubbliche che privatamente. Per informazioni ed iscrizione contattare il CSI Pisa via Cisanello 4 56124 Pisa (la segreteria è aperta dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 19) tel: 050 571366 / fax: 050 576134 / email: comitato@csi-pisa.it / facebook: CSIPISA