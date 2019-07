Musica: rock band pisana di giovanissimi suona ad importante festival in Germania

Tour in Toscana e sfida internazionale in Germania per i 'Cubi Rossi', giovane band pisana nata circa un anno e mezzo fa che sta crescendo a suon di concorsi vinti in giro per l'Italia. Il gruppo è composto da: Marina Giusti (voce) di 17 anni, Federica Sutera (basso) di 18 anni, Gianluca Leoncini (chitarra) di 19 anni, Alessandro Leoncini (batteria) di 17 anni. Studiano tutti musica, tre di loro frequentano il liceo musicale Carducci di Pisa. Suonano pop rock, melodico e movimentato.

La loro avventura è nata nel 2017: si presentano ad Area Sanremo Tour piazzandosi nelle prime posizioni, con i complimenti della commissione e dell'organizzazione. I quattro partecipano in seguito all'European Social Sound di Perugia, dove arrivano in finale raggiungendo il quarto posto. Nel 2019 la band partecipa alle selezioni di Emergenza Festival, contest che dà la possibilità a moltissime band emergenti di potersi confrontare con palchi di grande calibro. Durante le varie tappe i 'Cubi Rossi' si esibiscono al The Cage di Livorno, vincendo le prime semifinali e la possibilità di esibirsi in altri locali importanti strettamente legati al contest, come il Legend Club di Milano. Sempre al The Cage di Livorno vincono la finale regionale insieme alla band Adrenaline: è la prima volta nella storia di Emergenza Festival che vengono decretati due vincitori a pari merito.

Vanno così alla tappa nazionale all’Alcatraz di Milano. E vincono: ora li attende l'appuntamento internazionale al Taubertal Festival in Baviera, Germania, dall'8 all'11 agosto, dove andranno ad esibirsi su palchi di grande calibro scontrandosi con altre band provenienti da tutto il mondo. Nella stessa settimana si esibiranno anche notissimi gruppi come i The Offspring, i Good Charlotte, i Nothing but Thieves e i Bullet for my Valentine.

I prossimi concerti: 28 luglio, Serravalle Rock (PT); 3 agosto, Festa Volontariato Filattiera Pontremoli (MS); 4 agosto, Bear Beer Fest (FI); dall’8 all’11 agosto, Taubertal Festival (Germania); 6 settembre, Beat festival Empoli (FI).