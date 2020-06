Volterra, Pomarance e Larderello: potenziata l'attività dei Cup e dei servizi al pubblico

L'Azienda USL Toscana nord ovest comunica che a partire da oggi, lunedì 22 giugno, sono state potenziate le attività di Cup e front office con la riapertura ad accesso diretto dei presidi distrettuali di Volterra, Pomarance e Larderello con i seguenti orari: il Cup di Volterra (in Borgo San Lazzero 5) sarà aperto ad accesso diretto tutte le mattine dal lunedì al venerdì in orario 10:30-13 e il pomeriggio del martedì e del giovedì in orario 14-17; il distretto di Pomarance (in via Roma) sarà aperto ad accesso diretto il martedì e il giovedì in orario 10:30-12; il distretto di Larderello (in via Leone XIII 8) sarà aperto con accesso diretto il lunedì e il mercoledì dalle ore 10:30 alle ore 12.

Presso tali punti ad accesso diretto saranno effettuabili la prenotazione di visite specialistiche, di esami di diagnostica strumentale e di prelievi di sangue, la riscossione dei ticket e altre pratiche amministrative. Tali orari orari di apertura potranno subire variazioni sulla base dell’andamento del flusso dell’utenza e della tipologia di domanda, di cui verrà data adeguata comunicazione. Al fine di evitare eccessivi assembramenti, gli accessi potrebbero essere contingentati.

Si ricorda che per la prima scelta del medico/pediatra, per l'iscrizione al sistema sanitario nazionale di cittadini italiani, per il rilascio e l'attivazione della tessera sanitaria TEAM, per il rilascio dell'attestato esenzioni e fasce di reddito per ticket è sempre meglio utilizzare la posta elettronica, inviando le proprie richieste a serviziamministrativisportelliavc@uslnordovest.toscana.it.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per il cittadino già iscritto al sistema sanitario nazionale che deve cambiare il medico o pediatra occorre inviare una e-mail a cambiomedico@uslnordovest.toscana.it dopo aver consultato sul sito www.uslnordovest.toscana.it la documentazione da allegare. Il cambio di medico curante e pediatra nonchè l'autocertificazione per l'esenzione/fasce di reddito possono essere effettuati anche on-line attraverso il portale Open Toscana o l'applicazione Smart SST della Regione Toscana.