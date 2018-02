Sparatoria al Cep: il 21enne arrestato non parla e resta in carcere

Si è svolto questa mattina, 12 febbraio, l'interrogatorio di garanzia di Patrizio Giovanni Iacono, il 21enne sardo che venerdì scorso ha sparato contro alcuni clienti della Caffetteria Tirreno, 'colpevoli' secondo le ricostruzioni di averlo rimproverato per delle scorribande in moto compiute nel quartiere e nei pressi dell'esercizio. Il giovane, assistito dal legale di fiducia Elias Vacca di Alghero e da Giuseppe Carvelli a Pisa, davanti ai magistrati si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Nelle dichiarazioni libere "ha comunque voluto esprimere il suo dispiacere per quanto accaduto" ha detto l'avvocato Carvelli. Il Gip ha disposto per Iacono, accusato di tentato omicidio, la custodia carceraria, in attesa dell'evolversi delle indagini e delle successive fasi processuali.

Sui motivi dell'agire e sui punti oscuri della vicenda, come il ritrovamento delle armi in sua disponibilità nonostante fosse ai domiciliari, nessuna parola. "Stiamo valutando le risultanze e la strategia difensiva - ha commentato Carvelli - vedremo cosa emergerà dalle indagini del PM e nel caso dalle eventuali indagini difensive".