Cybersecurity: ciclo di seminari

Attraverso i seminari si vuole raggiungere l'obiettivo di fornire una conoscenza pratica sulla cybersecurity in modo da poter realizzare successivamente dei laboratori per approfondire gli argomenti visti a lezione. Il programma delle lezioni e' il seguente: 27/01, Luca Deri, Introduzione alla cybersecurity e DPI. 10/02, Simone Mainardi: Informazioni in chiaro su traffico criptato. 21/02: Francesco Romani: Virtualizzazione e container. 06/03: Antonio Pandolfi: Analisi di devices IoT. 20/03, Giuseppe Augiero: Vulnerabilità, attacchi e contromisure nel mondo IoT. 03/04, Alfredo Cardigliano, Attacchi distribuiti e DDoS. L'evento è aperto a tutti (non solo studenti universitari), inclusi professionisti, amministratori di rete, e appassionati. I presenti dovranno avere una conoscenza elementare delle reti e preferibilmente essere dotati di computer portatile sul quale effettuare le esercitazioni.