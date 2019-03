Da Uisp e Aipd nasce 'Libri al centro'

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Nasce nel Centro Polivalente San Zeno un nuovo servizio dedicato ai lettori. Tutti i lunedì dalle 11 alle 13 in via San Zeno 17 i volontari dell'Associazione Italiana Persone Down saranno presenti nelle ampie e luminose sale del primo piano per garantire la fruizione del patrimonio librario già recuperato (oltre trecento volumi) e per raccogliere nuove donazioni dai cittadini. Dopo l'inaugurazione del Punto Lettura lo scorso maggio e i lavori di ampliamento effettuati questo inverno, parte adesso in modo continuativo un servizio al pubblico di consultazione e recupero dei libri usati. Molto spesso infatti, per motivi di spazio, le persone tendono a disfarsi dei propri testi conferendoli in discarica. Da oggi questi volumi troveranno invece a San Zeno una nuova casa, nuovi custodi e nuovi lettori. Per ulteriori informazioni chiamare i numeri 0507846982 e 05048689 oppure scrivere a sanzenobiblioteca@gmail.com. L’idea nasce dalla collaborazione tra UISP che gestisce il Centro Polivalente San Zeno e l’Associazione Italiana Persone Down di Pisa con “Fare Centro”, un progetto che ha come obiettivo principale l'autonomia e l'indipendenza delle persone adulte con sindrome down all'interno della rete cittadina.

Gallery