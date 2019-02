Palazzo Gambacorti: l'ingegner Ricci alla Pianificazione urbanistica

È stato conferito all’ingegnere Daisy Ricci l’incarico di responsabile della Direzione comunale 'Pianificazione urbanistica - Mobilità - Programmazione monitoraggio e rendicontazione opere pubbliche - Coordinamento delle strutture', attualmente assegnata ad interim.

L’ingegnere Ricci è dipendente del Comune di Barga (Lu), è laureata, con lode, in Ingegneria Civile Edile con orientamento urbanistico, ha l’abilitazione professionale. Presso la Facoltà di Architettura di Firenze ha ottenuto il Master in Recupero edilizio e urbanistico.

È stata 'cultore della materia' per l’insegnamento di Disegno Edile presso l’Istituto di Architettura e Urbanistica della Facoltà di Ingegneria di Pisa. Ha lavorato per l’Università di Pisa, Comune di Lucca, Comune di Borgo a Mozzano, Comune di Bagni di Lucca. È stata componente del Gruppo di lavoro della Regione Toscana per l’aggiornamento e la revisione delle normative regionali in materia di recupero del patrimonio Edilizio. Ha svolto attività di docenza presso il corso di formazione 'Recupero Città di Lucca', Scuola Edile Lucchese, Facoltà di Ingegneria Civile dell’Università degli studi di Pisa. Ha elaborato diversi strumenti urbanistici (Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico Comune di Barga, Piano Strutturale Intercomunale Unione Comuni Media Valle del Serchio).

L’incarico è conferito dal 1 febbraio 2019 fino alla scadenza del mandato amministrativo.