Uccise un rapinatore durante un colpo: morto il gioielliere Ferretti

E' stato stroncato da un infarto Daniele Ferretti, il gioielliere che, durante una tentata rapina il 13 giugno 2017 nel suo negozio di via Battelli, uccise uno dei rapinatori. La notizia è riportata dal quotidiano Il Tirreno.

L'uomo, 72 anni, ha accusato un malore nella sua abitazione di San Giuliano Terme ed è morto.

La sua posizione, dopo l'uccisione del malvivente, era stata archiviata come legittima difesa anche se Ferretti era stato duramente provato da quell'episodio. Pochi mesi dopo aveva deciso di andare in pensione e di chiudere la sua storica gioielleria.