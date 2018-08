Versilia: infermiere di Cisanello trovato morto in mare

Dramma nel pomeriggio di ieri, domenica 26 agosto, sulla spiaggia libera della Lecciona, a Torre del Lago (Lucca). Un infermiere professionale in servizio presso l'Ospedale Cisanello di Pisa, Daniele Pera, è stato trovato morto in acqua, probabilmente dopo essere stato colpito da un malore. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma ogni tentativo di rianimarlo è risultato inutile.

Il nucleo NODM della Guardia Costiera di Viareggio, giunto sul luogo della tragedia, ha trovato in spiaggia alcuni oggetti, tra cui indumenti e documenti, che hanno permesso di confermare l'identità dell'uomo. Il cadavere del 42enne, originario di Orbetello ma residente a Pisa, è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale Versilia a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.