Cesvot: Daniele Vannozzi eletto presidente del distretto di Pisa

E' Daniele Vannozzi il nuovo presidente del Cesvot territoriale di Pisa. Le elezioni si sono svolte sabato 16 marzo e hanno portato alla nomina dell'attuale presidente della Pubblica Assistenza S.R. di Pisa.

Elette inoltre Katia Orlandi come vicepresidente vicario, Mirella Venturi come vicepresidente e Francesca Nucci come membro di presidenza.



La Pubblica Assistenza di Pisa augura a tutti un buon lavoro per portare avanti con profitto le attività del mondo del volontariato.