Via Risorgimento, con la punta di un trapano tra le auto parcheggiate: fermati due minorenni

Controlli intensificati nel periodo estivo da parte delle Volanti della Questura di Pisa nei parcheggi e nelle aree turistiche della città della Torre.

Nel corso di un servizio una Volante ha individuato in Via Risorgimento due persone sospette che si aggiravano tra le auto in sosta. Si trattava di due giovanissimi che sono stati fermati e controllati dalla Polizia. I due sono così stati trovati in possesso di una grossa punta da trapano della lunghezza di 12 cm.

Identificati, sono risultati essere due fratelli minorenni che sono stati affidati al padre. Nei loro confronti è stata inoltrata una segnalazione alla Procura per i minorenni di Firenze.