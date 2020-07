Raid vandalico ad un treno: danni per oltre 6mila euro

Vandalizzato un treno regionale. Un bilancio pesante: rotti 20 vetri (quindici finestrini e cinque porte) e danni per circa 6600 mila euro.

Il danneggiamento è avvenuto questa mattina, mercoledì 8 luglio, sul treno Regionale 11703, Firenze (partenza 4.30) – Pisa.

Da una prima ricostruzione, l’atto vandalico è avvenuto durante la sosta in stazione a San Romano da parte di alcuni passeggeri che, una volta scesi, hanno rotto esternamente i finestrini di tre carrozze utilizzando un martelletto frangivetro furtivamente asportato dall'interno del treno.

Trenitalia (Gruppo FS Italiane) ha sporto denuncia contro ignoti. Polfer ha attivato le indagini per individuare i responsabili.

