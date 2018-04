Danni alle auto dei tifosi pisani dopo il derby: indaga la Questura di Livorno

Non c'è solo il risultato del campo ad indispettire i tifosi pisani. Il derby perso con il Livorno nel pomeriggio di sabato ha anche portato, secondo diverse testimonianze, al alcuni danneggiamenti di auto di sostenitori nerazzurri durante il ritorno a casa. Per gli accertamenti è attiva la Digos della Questura di Livorno, che lavora anche per l'identificazione di chi, per entrambe le tifoserie, all'interno dello stadio ha acceso fumogeni e petardi. E' stato imponente come previsto il servizio d'ordine per la partita, sono al vaglio degli agenti le immagini riprese dall'elicottero.

Per quanto riguarda i danneggiamenti, si sarebbero verificati sulle auto in coda per tornare a Pisa, sul lungomare che porta alla variante Aurelia. I mezzi in coda quindi avrebbero subìto gli scherni di chi, per gioire della vittoria, ha esagerato mettendo in atto azioni intimidatorie sfociando quindi in colpi sulle fiancate, finestrini e specchietti.

Le lamentele dei tifosi pisani, giunti in massa al Picchi in treno, riguardano anche la gestione del ritorno con l'ultimo convoglio, dove ci sono state attese che hanno comportato ritardi e disagi. Anche in questo caso sono in corso le verifiche degli inquirenti su quanto accaduto.