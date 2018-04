Entrano nell'officina e danneggiano le auto: nuovo raid ad Ospedaletto

Resta complicata la situazione sicurezza ad Ospedaletto, nell'area vicina al campo nomadi già nei mesi scorsi al centro di polemiche. Il tema è ancora quello di giovanissimi che si lanciano in raid presso le aziende del posto, fra fastidi, danni e furti.

Durante le feste pasquali a ricevere una visita indesiderata è stata la concessionaria Emmepi Auto di via Galileo Ferraris: ignoti sono entrati nel piazzale forzando l'entrata dell'officina, finendo poi per utilizzare e danneggiare 5 auto usate, proprio come successe lo scorso gennaio da Giustiauto.

Non ci sono immagini di telecamere che possano dimostrare chi sia stato, ma restano le testimonianze di episodi costanti, come il furto di gomme e batterie che va avanti da anni, come raccontava a metà marzo il titolare di Intergomma, gommista lontano solo poche decine di metri dal luogo del nuovo danneggiamento.