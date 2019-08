Pioggia e vento forte: alberi caduti sulla Fi-Pi-Li, scoperchiati due supermercati

Torna a soffiare forte il vento, con anche pioggia intensa. In maniera simile a quanto successo ieri, il maltempo infuria in provincia di Pisa: oltre alla Valdera è interessato il cascinese. Sulla Fi-Pi-Li si registrano disagi al traffico per alcuni alberi caduti. In particolare sono due i punti più colpiti: fra Pontedera e Montopoli (un albero vicino alla scarpata a La Rotta) ed a Navacchio. In quest'ultimo caso, direzione Pisa, hanno operato i Vigili del Fuoco per la rimozione. Non ci sono state auto coinvolte in incidenti, tuttavia sono dovute intervenire le pattuglie della Polizia Stradale per regimentare il traffico, che sono dovute procedere solo sulla corsia di sorpasso.

A Fornacette, Calcinaia, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cascina perché due supermercati sono stati parzialmente scoperchiati, con frammenti che sono finiti sulla sede stradale. Non ci sono comunque feriti.

La sala operativa della protezione civile regionale ha prolungato fino alle 22 di stasera, sabato 31 agosto, il codice giallo per temporali sparsi su gran parte delle zone interne. I temporali potranno essere localmente forti con possibili colpi di vento e grandinate.