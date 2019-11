Maltempo in provincia di Pisa: pericoli per il vento, fiumi sotto osservazione

Le forze di protezione civile sono al lavoro in tutta la provincia di Pisa già da ore per monitorare la situazione maltempo ed intervenire dove necessario. A Pisa stamani 17 novembre è scattata la procedura di sicurezza per la piena dell'Arno, con il montaggio dei panconcelli sulle spallette: il momento più critico è atteso per il tardo pomeriggio. Nella notte i pompieri sono già intervenuti in varie località del pisano per problemi legati al vento forte, con la rimozione di alberi e rami pericolanti.

Sono osservati speciali i corsi d'acqua. Nella prima mattina di stamani, 17 novembre, c'è stata l'esondazione del fiume Cecina in località Ponteginori (Verde Oasi), nel comune di Montecatini Val di Cecina. Non sono state interessate abitazioni, la zona è monitorata dalla squadra dei Vigili del Fuoco di Saline di Volterra. Proprio la zona sud della provincia, come previsto dall'allerta meteo arancione, appare in queste prime ore della giornata la più colpita. Segnalato a Volterra un grosso albero caduto nel perimetro dell'ospedale, davanti l'ortopedia.

Foto di Cristina Giannetti

