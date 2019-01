Danni al Matteotti, Ziello (Lega): "Responsabile morale chi alimenta disobbedienza"

I danneggiamenti all'istituto Matteotti avrebbero come "mandanti morali" i manifestanti contro le ordinanze antidegrado. E' quanto afferma il deputato leghista Edoardo Ziello, commentando le recenti azioni legate alle proteste studentensche di questi giorni.

"I danni per 20mila euro causati dagli occupanti dell’Istituto Alberghiero Matteotti di Pisa sono sotto gli occhi di tutti - dice Ziello - anche di chi, nei mesi scorsi, ha soffiato sul fuoco della disobbedienza verso le ordinanze antidegrado del Comune e nei confronti delle leggi dello Stato. I responsabili morali di questo scempio sono loro. Con il loro comportamento hanno istigato alla trasgressione delle regole e all'alterazione dell'ordine pubblico. Facciano 'mea culpa' e si vergognino".

"Fa bene il Sindaco, Michele Conti, a ricordare il miliardo di euro che abbiamo messo per l'edilizia scolastica - sottolinea l'esponente leghista parlando del Governo - e i 50 milioni per la ristrutturazione delle palestre nelle scuole, senza contare i 40mila insegnanti di sostegno che verranno assunti grazie alle risorse inserite nella legge di bilancio. Il presidente della Provincia, Massimiliano Angori, se la prenda invece con il suo collega di partito, Graziano del Rio, se le Province non hanno più i soldi per ristrutturare ponti, strade e scuole visto che è per colpa della sua riforma sciagurata se sono state svuotate di ogni risorsa utile per la cura di strutture essenziali per lo Stato".