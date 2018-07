Danni per la pioggia nel pisano: allagamenti e smottamenti

Le piogge intense previste per oggi, 22 luglio, dall'allerta meteo regionale, hanno causato qualche danno in provincia di Pisa. Le zone più colpite sono quelle fra Lari e Ponsacco, riferiscono i Vigili del Fuoco.

A Lari sono stati circa 10 gli interventi per allagamento e smottamenti lungo le strade locali, senza comunque si verificazze alcuna interruzione della viabilità. Un fosso in zona Perignano ha rotto gli argini, invadendo parte della via Livornese ovest ed i terreni limitrofi.

A Fauglia, in via Poggio alla Fornia, un fulmine ha colpito un albero che si è incendiato. La squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Pisa ha provveduto allo spegnimento. E' stato necessario abbattere la pianta. Un altro fulmine si è abbattuto su un annesso del Comune di Capannoli, in località Saltero, incendiando materiale vario al suo interno.

Nessuno degli episodi ha comportanto danni a persone. Nelle zone operano ancora i pompieri di Cascina e Pisa, insieme a uomini e mezzi della Protezione civile comunale e pattuglie dei Carabinieri.