Vento forte nel pisano: danni ad alcune coperture

Si è fatto sentire il vento forte a Pisa, oggi 26 febbraio. Non ci sono state emergenze particolari, informano i Vigili del Fuoco: in tutto sono arrivare una 30ina di chiamate di intervento per alberi pericolanti e danni a coperture, con più colpite le zone del litorale e la parte nord-est di Pisa.

In questo senso la squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale sono intervenuti presso la palestra Zodiac di Pontasserchio, dove la copertura ha cominciato a cedere.

Nelle prime ore del pomeriggio anche la tensostruttura dell'Aoup della logistica, adibita a magazzino, che si trova in prossimità del parcheggio A (ponte alle Bocchette), ha subìto dei danni, con il vento che ha strappato una parte della copertura, senza causare nessun danno a cose o persone.

Sul posto sono subito intervenuti gli addetti del Dipartimento di area tecnica per la messa in sicurezza della parte del tendone che si è strappata e staccata dal tetto. In queste ore si è provveduto a trasferire in altra sede il materiale stoccato, in attesa della riparazione e del ripristino della copertura da parte della ditta esecutrice dei lavori.