Bracciante morto sull'Arnaccio, Sgb: "Rispettate le condizioni di sicurezza?"

Dal Sindacato Generale di Base chiedono di far luce sulla morte di Daoud Ammar, il 64enne bracciante agricolo trovato morto dietro la chiesa sull'Arnaccio nella mattinata di ieri, sabato 17 agosto. L'uomo, di origine siriana ma da anni residente a Cascina, lavorava come bracciante ed è deceduto per cause naturali sotto il caldo d'agosto.

"Cause naturali del decesso ma qualcuno si occuperà di appurare la regolarità delle condizioni lavorative di Daoud Ammar, se aveva un contratto regolare, se era da solo e perchè al momento del decesso, se le prestazioni avvenivano nel rispetto delle condizioni di sicurezza, magari lavorare nelle ore meno calde, con orari ridotti e continua idratazione? - si chiedono da SGB - sempre più numerosi sono in Toscana i lavoratori dell'agricoltura, perlopiù migranti, costretti a vivere e lavorare in condizioni a dir poco precarie e pericolose, non sarà forse il caso di Daoud Ammar ma all'ombra dei filari o delle coltivazioni si consumano varie disumanità per altro ben documentate da Libera: lavoro nero, buste paga irregolari con metà delle ore non conteggiate ossia le minime indispensabili per beneficiare, per chi puo', della disoccupazione agricola, 12 ore di lavoro al giorno, paga oraria attorno a 5 euro".

"La nostra solidarietà alla famiglia di Daoud Ammar ma allo stesso tempo la denuncia pubblica delle condizioni in cui operano tanti lavoratori e lavoratrici dell'agricoltura nella nostra regione" concludono dal sindacato.

