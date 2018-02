Sindacati: un vigile del fuoco alla guida della Cisl pisana

Dagli incendi alla guida di un sindacato. C'è infatti un Vigile del Fuoco alla testa della Cisl di Pisa. E' Dario Campera, 52 anni, originario di Arena Metato (San Giuliano Terme), sposato e padre di tre figli, eletto ad ampia maggioranza (ha ottenuto 51 voti su 64 aventi diritto) nuovo segretario generale della Ust in occasione del consiglio generaleche si è svolto lunedì mattina, 5 febbraio, nella sede della Cassa edile a Ospedaletto.

Dario Campera raccoglie il testimone di Gianluca Federici che, arrivato all’età della pensione, ha concluso il suo mandato da segretario avviato il 22 settembre del 2010.

Dario Campera, caposquadra dei Vigili del Fuoco di Pisa, è entrato nel corpo nazionale nel 1991. Iscritto al sindacato dall’anno successivo, è stato segretario generale della Federazione lavoratori della sicurezza (Fns) di Pisa per otto anni. Dal 2010 faceva parte della segreteria della Ust di Pisa.

Campera sarà affiancato nel suo servizio da Giorgia Bumma, 38 anni, farmacista in servizio nelle farmacie comunali di Pisa dal 2008, e dal febbraio 2016 nella segreteria della Ust. E da Massimo Cagnoni, 56 anni, residente a Pietrasanta, dal 1989 dipendente universitario (svolge compiti di assistenza e ricerca nel settore della reumatologia nel dipartimento di Medicina clinica e sperimentale) a lungo segretario di Cisl università.

"Mi assumo una bella responsabilità che mi auguro di poter sostenere con l’aiuto di tutti - afferma il neo segretario Campera - sono orgoglioso di appartenere a questo sindacato che pone al centro della sua azione la persona intesa nella sua completezza: non solo, dunque, la sua condizione di lavoratore o di lavoratrice, ma anche quella di cittadino o cittadina, di padre e madre, di figlio o figlia". "La Cisl di Pisa - ha osservato il nuovo leader del sindacato pisano - continuerà a camminare nel solco della strada del congresso dello scorso 1 e 2 marzo 2017. E che ha indicato come priorità l’impegno a prestare attenzione, in particolare, ai giovani, senza i quali non c’è futuro. Al lavoro, senza il quale non ci sono speranza e dignità; alle politiche socio-sanitarie, per avere una sanità e servizi sociali a misura dei cittadini; ai servizi erogati dal sindacato, per dare una risposta concreta agli iscritti, alle loro famiglie e ai cittadini".

Al consiglio generale erano presenti, tra gli altri, il segretario generale regionale Riccardo Cerza e il segretario aggiunto Ciro Recce.