Darsena Europa, Legambiente: "Dubbia utilità, alto costo, probabili rischi"

La Darsena Europa, secondo l’Autorità Portuale di Livorno, è necessaria per accogliere le future gigantesche navi portacontainers: una grande piattaforma con dei moli che si spingono in mare per oltre 1500 metri.

Ma molti sono i dubbi sulla sua sostenibilità ambientale ed economica.

Il 30 novembre scadono i termini entro i quai i gruppi privati possono dichiarare il loro interesse all’opera che richiede investimenti per molte centinaia di milioni di euro. Ma sinora nessuno si è fatto avanti e il dato aggiunge un sospetto ai molti altri sulla convenienza dell’operazione.

Ma sono i temi ambientali che si presentano per primi con maggiore evidenza. Legambiente Pisa ha più volte sollevato il problema chiedendo che si eseguissero studi approfonditi da un ente autonomo, non essendo sufficiente una Valutazione di Impatto Ambientale fatta dallo stesso ente che propone l’opera. Perciò accoglie con favore l’iniziativa del Comune di Pisa, su proposta dell’assessore Filippo Bedini, di stanziare 30.000 euro, o di più se necessario, per finanziare tale studio, come giudica positiva l’intenzione della Amministrazione Comunale di essere coinvolta nei processi decisionali per un’opera che potrebbe provocare gravi e irreversibili danni alla costa pisana. Non possiamo avere certezze a priori, ma sappiamo che ogni variazione della linea di costa ha sempre conseguenze spesso negative, nel nostro caso una possibile, se non probabile, erosione delle spiagge, che già sono in difficoltà. Per non parlare del paesaggio: dalla spiaggia vedremmo a sud un lunghissimo molo e navi portacontainers alte come palazzi.

Studiare e seguire con attenzione è quindi la prima precauzione.