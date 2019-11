Darsena Europa: "Il Governo finanzierà l'opera in maniera importante"

L’assessore all’Ambiente del Comune di Pisa Filippo Bedini ha partecipato ieri giovedì 29 novembre alla presentazione del progetto 'Darsena Europa' alla Fortezza Vecchia di Livorno, alla presenza del ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli. "Il Governo - afferma Bedini -finanzierà la piattaforma in modo importante. Registro che gli aspetti di ordine ambientale, specialmente in relazione al rischio erosione per la costa pisana, non hanno, purtroppo, avuto spazio nelle parole del ministro Micheli. Mi domando: ma come si fa a pensare un progetto del genere possa non avere conseguenze in termini di deviazione delle correnti marine e, di conseguenza, in termini di erosione costiera?"

Secondo Bedini "questa partita è sempre più subordinata all'esito delle elezioni regionali. Da questo punto di vista noi abbiamo dimostrato la nostra attenzione rispetto al problema, stanziando 30mila euro per lo studio che sarà eseguito da un soggetto terzo, relativamente all'impatto ambientale in termini di erosione. Uno studio che la precedente amministrazione pisana avrebbe dovuto commissionare già da diversi anni, in modo da poter disporre adesso degli elementi per valutare a pieno il rischio ambientale per le coste pisane".

"La responsabilità di tale mancanza - conclude Bedini - è grande, se pensiamo al possibile impatto che un’infrastruttura così enorme può avere non solo in termini ambientali, ma anche sull’indotto del turismo. Mi auguro e penso che il centrosinistra paghi le conseguenze di questo disinteresse in termini elettorali. Noi vigiliamo e vigileremo al massimo delle nostre possibilità per quanto di nostra competenza”.