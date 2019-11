Darsena Europa, Conti: "Tuteleremo l'ambiente e gli interessi dei cittadini"

"Tutelare l’ambiente e gli interessi dei cittadini pisani è un nostro diritto che eserciteremo fino in fondo". Così il sindaco di Pisa Michele Conti risponde alle polemiche sollevate dal sindaco di Livorno, Luca Salvetti, che nei giorni scorsi, commentando la scelta del comune di Pisa di finanziare uno studio sull’impatto ambientale della Darsena Europa aveva affermato che la realizzazione dell'opera "migliorerà Tirrenia".

"Al Ministro De Micheli, che ho appreso andrà a Livorno - prosegue Conti - chiedo che il suo dicastero si impegni a cofinanziare subito gli studi sull’impatto ambientale che stiamo commissionando. Sarebbe un bel segnale di sensibilità e sguardo complessivo su tutto il territorio da parte del ministero delle Infrastrutture. L’unico rammarico è che uno studio del genere non l’abbia finanziato chi ci ha preceduto alla guida di Pisa, perdendo così del tempo prezioso per garantire al litorale le dovute tutele".

Nel mirino dell'amministrazione anche il deputato livornese del Pd, Andrea Romano. "Romano - afferma l’assessore all’Ambiente del Comune di Pisa Filippo Bedini - da bravo esponente di sinistra travisa strumentalmente la posizione assunta dall'amministrazione comunale di Pisa, affermando che noi saremmo contro ‘un'opera fondamentale per lo sviluppo della costa toscana’. Se il suo PD avesse avuto veramente a cuore il bene e il futuro del litorale avrebbe dovuto commissionare 10 anni fa gli studi che oggi vogliamo noi sull'impatto che un progetto come la Darsena Europa potrebbe avere in termini di erosione sulla costa a nord di Livorno. Ricordo a Romano che con l'accantonamento noi stiamo semplicemente rimediando alla gravissima mancanza di cui è responsabile il suo partito".

"Caro Romano, noi non siamo 'contro' niente - prosegue Bedini - ma siamo fermamente a favore della tutela dell'ambiente, dell'economia e della sopravvivenza stessa del litorale pisano nella sua conformazione attuale: abbiamo il dovere, da amministratori, di fare tutto il possibile per prevedere ed eventualmente prevenire gli effetti negativi che l'infrastruttura potrebbe produrre. 'Contro qualcosa' è, semmai, chi non vuol usare tutto lo scrupolo necessario in questi casi per la salvaguardia di un ecosistema unico e protetto come quello dalla foce dello Scolmatore a quella del Serchio, approcciandosi al problema alla maniera del Vernacoliere, come ha fatto il sindaco PD di Livorno, affermando che la Darsena Europa ‘migliorerà Tirrenia’".