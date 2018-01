Corso Italia, sorpreso due volte sdraiato per terra: daspo urbano per un 46enne

Scatta un altro daspo urbano nella città della Torre. Destinatario del provvedimento, emesso dal neo questore Paolo Rossi, un 46enne rumeno, sorpreso due volte sdraiato sulla strada dalla Polizia Municipale nel corso di un controllo della zona di Corso Italia e colpito da due ordini di allontanamento dalla stessa zona. Per lui alla fine è stato emesso il daspo urbano con il conseguente divieto d'accesso per 6 mesi nell'area di Corso Italia. In caso di violazione alla prescrizione del questore il 46enne sarà deferito alla Procura della Repubblica di Pisa ed inizierà un procedimento penale.

Nel dettaglio l'uomo, oltre ad essersi reso autore in due occasioni delle violazioni di legge previste dalla normativa, è risultato pericoloso a causa dei suoi precedenti penali (reati contro il patrimonio ed altro) che hanno contribuito alla decisione di applicare la nuova misura.



Sempre a seguito dei controlli effettuati dalle Volanti e dal Reparto Prevenzione Crimine di Firenze nella zona della Stazione e del centro città, sono stati emessi, sempre a firma del questore di Pisa, 6 fogli di via obbligatori con divieto di ritorno a Pisa per tre anni nei confronti di sei persone responsabili di furto presso due esercizi commerciali di Corso Italia e di ricettazione di auto rubate. I sei sono ritenuti socialmente pericolosi dopo gli accertamenti svolti dalla Divisione Anticrimine della Questura.