Bike sharing: "Pisa tra le città top in Italia per spostamenti giornalieri"

"Pisa è una delle prime città in Italia come viaggi giornalieri di bike sharing con la cifra 2.240 viaggi per anno ogni mille abitanti". E' quanto riferito questa mattina, 10 gennaio, da Marco Bertini, responsabile dell'Ufficio bici di Pisamo, nel corso della conferenza stampa per fare il punto sui lavori per la realizzazione dell cosiddetta 'Ciclopista del Trammino' che, entro l'estate, dovrebbe collegare Pisa a Marina con un tracciato ciclabile lungo 10 chilometri.

Stando ai dati forniti da Pisamo gli abbonati a 'CicloPi' sono 9.406, di questi 1.600 sono fidelizzati e gli altri sono abbonamenti mensili, settimanali e giornalieri, mentre sono 26, ad oggi, le stazioni di Ciclopi distribuite in tutta la città che diventeranno 39 nelle prossime settimane. Le rastrelliere presenti in città sono invece 457. Tra queste 205 sono in centro storico (113 a Tramontana e 92 a Mezzogiorno) ma il comune ha in progetto di posizionarne altre 30 (20 a Tramontana e 10 a Mezzogiorno). "Per contrastare il fenomeno del furto di biciclette - prosegue Betrtini - il Comune di Pisa da tempo sta provvedendo al posizionamento di rastrelliere 'bloccatelaio'. Nel 2018 questi modelli più sicuri rappresentavano il 72% dei 2.400 stalli bici e nel 2019 la percentuale è salita al 75%, così come sono aumentati a 2.750 gli stalli, un aumento di 350 posti (+14%)".

Anche nel 2019 il Comune di Pisa ha inoltre ottenuto le quattro 'Bike Smiles' su cinque di 'Comuniciclabili', l’osservatorio nazionale di Fiab che valuta, attraverso parametri oggettivi e misurabili, l’attenzione dei Comuni verso la mobilità ciclistica. In particolare sulle sei aree tematiche prese in considerazione (tasso di motorizzazione, governance, cicloturismo, piste, comunicazione, moderazione del traffico), il Comune di Pisa ha confermato quanto ottenuto già nel 2018.