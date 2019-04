San Miniato, controlli dei Carabinieri: segnalati per droga e patenti ritirate

Negli ultimi 10 giorni di marzo i Carabinieri di San Miniato hanno eseguito vari controlli, ad ampio raggio, per il contrasto dell'illegalità e per la prevenzione dei reati come lo spaccio di sostanze stupefacenti, furti e danneggiamenti, insieme alla tutela della sicurezza stradale.

Sono stati così segnalati all'Autorità Giudiziaria:

- un 39enne residente a Cerreto Guidi (FI), sorpreso dai militari di Santa Croce sull'Arno alla guida della propria autovettura in possesso di 3 coltelli posseduti illegalmente;

- un 37enne residente a Montopoli in Val d'Arno (PI) che ha causato un incidente stradale alla guida della propria autovettura. I militari di Santa Croce sull'Arno, intervenuti per i rilievi del caso, hanno accertato che l'uomo si trovava in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico di 1,73 G/L. Patente ritirata.

Sono stati segnalati all'Autorità Amministrativa:

- un 52enne residente a Santa Maria a Monte, sorpreso nel Comune di Santa Croce sull'Arno da militari dell'Aliquota Radiomobile di San Miniato, alla guida della propria autovettura, in possesso di grammi 1,20 grammi di cocaina. Ritirata la patente di guida;

- un 22enne magrebino residente nel Comune di Montecarlo (LU), sorpreso dai militari di Castelfranco di Sotto alla guida della propria autovettura in possesso di 3,45 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish. Ritirata la patente di guida;

- un diciassettenne residente in Santa Maria a Monte, sorpreso in quel Comune da militari dell’equipaggio dell’Aliquota Radiomobile di San Miniato in possesso di grammi 1,04 di hashish;

- una 32enne rumena residente a Palaia sorpresa in quel Comune da militari della stessa stazione in possesso di 3,65 grammi di hashish e 1,80 di marijuana.

Sono stati poi proposti alla Questura di Pisa per il foglio di via obbligatorio dai Comuni di Santa Croce sull'Arno e San Miniato, una 30enne ed una 26enne domiciliate in Empoli (FI), lo stesso per un 23enne magrebino dal Comune di Santa Maria a Monte residente a Torino.

Complessivamente sono state elevate 59 sanzioni per violazioni al Codice della Strada; sottoposti a controllo circa 375 automezzi; identificate 449 persone, di cui 15 accompagnate in caserma per ulteriore identificazione; ritirate complessivamente 5 patenti di guida e 6 documenti di circolazione; sottoposti a fermo amministrativo 9 veicoli; eseguite 21 perquisizioni personali e veicolari.