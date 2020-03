Coronavirus, il bollettino: 152 nuovi casi positivi, salgono a 38 i decessi

Sono 152 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino (ieri i nuovi casi erano stati 277), analizzati nei laboratori toscani. Salgono dunque a 1.482 i contagiati dall'inizio dell'emergenza. 17 guarigioni virali (i cosiddetti 'negativizzati'), 8 guarigioni cliniche e 38 decessi. I casi attualmente positivi in cura rimangono dunque 1.419.

Spetterà in ogni caso all'Istituto superiore di sanità attribuire le morti al Coronavirus: si tratta infatti di persone, da 65 a 100 anni, tutte affette da più patologie.

Questi i decessi che si sono verificati in Toscana, con l'indicazione di sesso, età, comune del domicilio: M, 79 anni, Pisa; M, 77, Licciana Nardi;

M, 87, Mulazzo; M, 84, Villafranca in Lunigiana; M, 81, Castelnuovo in Garfagnana; M, 70, Agliana; M, 98, Livorno; M, 93, Pisa; F, 92, Lucca; F,

94, Livorno; M, 65, Fivizzano; F, 96, Mulazzo; F, 79, Firenze; M, 88, Poggibonsi; M, 83, Livorno; M, 70, Quarrata; F, 100, Carmignano; F, 69,

Montopoli Valdarno; M, 87, Carrara; M, 77, Lucca; M, 82, Camaiore; M, 72, Lucca; F, 81, Lucca; F, 80, Capannori; M, 82, Porcari; M, 81, Montignoso;

F, 78, Forte dei Marmi; M, 82, Carrara; F, 91, Fivizzano; M, 78, Stazzema; M, 66 Collesalvetti; M, 81, Viareggio; F, 80, Villafranca; F, 91, Firenze; M, 81, Firenze; F, 89, Empoli; M, 83, San Marcello; M, 89, Prato.

Per quanto riguarda i ricoveri, ad oggi sono in totale 679, di cui 178 in terapia intensiva.

Questi i numeri che fotografano la situazione toscana a giovedì 19 marzo, così come sono stati trasmessi dall'Assessorato al Diritto alla salute al

Ministero della salute, e comunicati dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli.

Di 1.482 tamponi fino ad oggi risultati positivi al test, questa è la suddivisione per provincia di segnalazione, che non sempre corrisponde

necessariamente a quella di residenza: 349 Firenze, 145 Pistoia, 70 Prato (totale Asl centro: 564), 230 Lucca, 200 Massa-Carrara, 146 Pisa, 62

Livorno (totale Asl nord ovest: 638), 89 Grosseto, 78 Siena, 113 Arezzo (totale sud est: 280).

Dal 1° febbraio ad oggi nei laboratori toscani sono stati effettuati in tutto 8.873 tamponi, su 7.871 persone (in alcuni casi sono stati effettuati

più test per lo stesso paziente).

A proposito dei dati comunicati ieri, fanno sapere dalla Regione, "è opportuno segnalare un errore nel dato comunicato sui casi di Arezzo. Una approfondita revisione delle modalità di refertazione eseguita dagli uffici dell'assessorato che si occupano della raccolta dei dati da parte delle Asl ha comportato una rimodulazione dei dati per quanto riguarda, appunto, Arezzo. Il dato di ieri, 18 marzo, è di 91 casi, quello di oggi è di 113 casi in tutto".

Dal monitoraggio giornaliero sono invece 7.433 le persone in isolamento domiciliare in tutta la Toscana: 2.040 nella Asl centro, 2.832 nella Asl

nord ovest, 2.561 nella Asl sud est.

I dati della provincia di Pisa

Per qunto riguarda la nostra provincia, nell'area di competenza dell'Asl Toscana Nord Ovest (dati relativi alle ore 16 con riferimento alle 24 ore precedenti), sono 20 i nuovi casi positivi (12 Pisa, 8 Valdera).

Per quanto riguarda invece il territorio di competenza dell'Asl Toscana Centro da segnalare tre nuovi casi registrati a Santa Croce sull'Arno: una donna di 46 anni, un uomo di 76 e una donna di 84. I tre pazienti si trovano ricoverati in buone condizioni all'ospedale di Empoli.

