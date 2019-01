Controlli della Polstrada nel 2018: in Toscana ritirate più di 2700 patenti

Più di 2.700 patenti ritirate e quasi 200mila punti decurtati. Sono questi, in estrema sintesi, i risultati dei controlli effettuati dalla Polizia Stradale della Toscana nel corso del 2018. Verifiche attuate da 30.839 pattuglie su quasi 150.000 veicoli per un totale di 172.150 persone controllate.

Meno incidenti stradali ma più infrazioni

In Toscana il numero dei sinistri rilevati nel 2018 dalla sola Polstrada è passato da 3.860 a 3.704 (-4%). Sono diminuiti anche i feriti, scesi da 1.874 a 1.750 (-7%), mentre sono stabili i decessi (35 nel 2017 e 36 nel 2018). Aumenta invece il numero delle infrazioni complessivamente accertate che passa dalle 124.047 del 2017 alle 132.144 del 2018 (+6,5%). 197.994 i punti decurtati (+4,1%), con il ritiro di 2.712 patenti e 2.848 carte di circolazione, in aumento rispetto all’anno scorso (rispettivamente +6,9% e +4%). Anche Autovelox e telelaser hanno consentito di sanzionare per eccesso di velocità oltre 38mila conducenti dal piede troppo pesante. In aumento anche le sanzioni dovute all’uso di smartphone alla guida, che sono passate da 3.131 nel 2017 a 3.226 nel 2018 (+3%). Sostanzialmente stabili le mancate revisioni e l’assenza di copertura assicurativa, pari rispettivamente a 6.866 e 2.775.

Alcool e sostanze stupefacenti

Occhi puntati anche sul popolo della movida e su chi si mette alla guida dopo aver bevuto o assunto stupefacenti: grazie a precursori, etilometri e drug-test sono state pizzicate 1.314 persone ubriache o drogate (+17,6% rispetto al 2017). Per quelli che, nel corso dei test effettuati su strada dai Medici e dal personale sanitario della Polizia di Stato, sono risultati positivi all’uso di droghe, si è proceduto all’invio dei loro campioni di saliva al Centro di Tossicologia Forense di Roma, per le successive analisi di laboratorio.

Soccorsi ad animali e persone in difficoltà

Numerosissimi sono stati anche gli interventi di soccorso, ben 22.669, che hanno visto i poliziotti togliere di impaccio automobilisti lasciati improvvisamente a piedi dalla loro auto oppure aiutare cani, caprioli e altri amici a quattro zampe a non finire sotto le ruote dei veicoli in transito.

Attività di polizia giudiziaria

Gli investigatori della Polstrada hanno concentrato le loro indagini sui reati di truffa, frodi assicurative, conseguimenti illeciti delle patenti di guida, furti e razzie in danno di autotrasportatori, esercizi commerciali ed utenti in transito. Nel corso del 2018 sono state arrestate 76 persone (2 in più rispetto all’anno scorso) e ne sono state denunciate 371 (+ 1,5% rispetto al 2017).

Gite scolastiche in sicurezza

Dal 2016 la Polstrada collabora con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per controllare gli autobus prima della partenza per le gite scolastiche. In Toscana nel 2018 le verifiche hanno interessato 941 mezzi, con 158 casi in cui sono state accertate infrazioni dovute, per lo più, a gomme lisce, assenza di dotazioni di bordo e mancanza di revisione o di copertura assicurativa.

Autotrasporto

Numerosi i controlli ai conducenti professionali che hanno trasportato persone e merci pericolose, al fine di prevenire gli incidenti dovuti alla stanchezza di chi si mette al volante senza aver riposato a sufficienza. La Polstrada si è messa alla ricerca dei trucchi che i furbetti della guida senza sosta architettano per tentare di sfuggire ai controlli. I poliziotti hanno pizzicato 2.093 'artisti del tarocco della scatola nera' dei mezzi (+18% rispetto al 2017) e 4.360 autisti di camion e bus che avevano guidato oltre i limiti consentiti (+1,6% rispetto all’anno scorso).