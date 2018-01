Reati, pubblicati i dati Istat per il 2016: in provincia di Pisa 36 furti al giorno

L'Istat ha recentemente pubblicato i dati 2016 sui delitti denunciati all'Autorità Giudiziaria da parte delle forze dell'ordine. Dando uno sguardo alla provincia di Pisa rilevante appare l'impatto dei furti: sono stati 13.392 in totale, oltre 36 al giorno. La loro natura è varia, spiccano i furti in appartamento (2.235) e quelli presso le auto in sosta (2.087), seguiti dai furti con destrezza (1.891). Nell'ipotetica classifica si passa poi ai danneggiamenti (1.393), per poi tornare ai furti presso esercizi commerciali (1.125), finendo con le truffe, comprese quelle informatiche (1.033).

Le azioni delittuose poi più diffuse sono le lesioni dolose (394) e le minacce (362), i reati in materia di stupefacenti (359), ricettazione (264), per finire con le rapine totali (227) ed i furti di autovetture (216). Le rapine più diffuse sono quelle di pubblica via, in sostanza le aggressioni con furto, che nel 2016 sono state 107. Ci sono poi quelle presso gli esercizi commerciali (34) e quelle in abitazione (23). Tutti i numeri sono visionabili sul sito dell'Istat.

Duro il commento del direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli: "Oltre le promesse occorrono i fatti, perchè a Pisa in prospettiva ci sono più furti che a Napoli e quasi come a Roma. Ci fa piacere che il Ministro dell'Interno abbia promesso di potenziare gli organici delle Forze dell'Ordine e sia d'accordo nel rivedere le esigenze strutturali risalenti al 1989, e persino a trasferire la Questura in piazza Vittorio Emanuele. Noi siamo d'accordo con lui, ma occorre fare presto, perchè la situazione è oggettivamente preoccupante".

"La costante sottovalutazione dei fenomeni di microcriminalità - prosegue Pieragnoli - ha generato negli anni la situazione che oggi l'Istituto Nazionale di Statistica ci evidenzia e che corrisponde perfettamente alla cosiddetta 'percezione' di commercianti e cittadini. Promesse a vuoto e soluzioni tampone non servono a nessuno, ma occorrono interventi seri e decisivi, e questo è quello che diremo al nuovo Questore, al quale abbiamo già scritto e da cui ci aspettiamo di essere convocati quanto prima".