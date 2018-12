Disperso in Arno: riprendono le ricerche di Davide

Sono riprese questa mattina, venerdì 14 dicembre, le ricerche di Davide Pellegrini, il pisano di 21 anni disperso da mercoledì sera nel fiume Arno. Le ricerche erano scattate dopo l'allarme dato dal padre. Secondo quanto ricostruito, anche se la dinamica è al vaglio degli inquirenti, il ragazzo era su un barchino di sua proprietà insieme al padre. Giunti alla sponda del fiume, siamo nell'area del Boschetto, forse un colpo di vento, avrebbe allontanato l'imbarcazione e Davide per recuperarla si sarebbe gettato in acqua. Da quel momento il padre non l'ha più visto e ha attivato i soccorsi che si sono protratti per tutta la giornata di ieri, interrompendosi nella notte.

Stamattina sono tornati in azione i sommozzatori dei vigili del fuoco di Livorno e l'elicottero del Comando di Cecina per supervisionare l'area dall'alto.

Da chiarire anche il perchè padre e figlio si trovassero lì a quell'ora, in un'area vicina al Parco di San Rossore.