Stazione Leopolda, cifra raggiunta: ci sono i soldi per saldare il Comune

Missione compiuta. La cifra è stata raggiunta grazie alla straordinaria partecipazione dei tanti che hanno offerto supporto in queste settimane. Quasi 500 personeerano presenti mercoledì sera, 13 marzo, alla cena di sostegno della Stazione Leopolda, alle prese con il debito contratto nei confronti di Palazzo Gambacorti.

"È stata una dimostrazione di concreta e sincera adesione alla campagna di raccolta fondi lanciata dalla Casa della Città Leopolda per rispondere all’ultimatum del Comune di Pisa, che ha chiesto di saldare entro il 15 marzo il canone concessorio 2018 di 103.594,13 euro - affermano dall'associazione di piazza Guerrazzi - il debito è dovuto al mancato stanziamento del contributo comunale del 2013, che ha determinato un ritardo di un anno nel pagamento dei successivi affitti".

"Il messaggio emerso dalla campagna è chiaro - proseguono - la città non vuole perdere la Leopolda e quello che rappresenta. Tantissimi cittadini hanno offerto sostegno, sottoscritto la petizione on line e cartacea, donato preziosi contributi e partecipato all’evento conclusivo di mercoledì 13 marzo, realizzando un risultato straordinario, su cui in pochi avrebbero puntato alla vigilia. La cifra richiesta dal Comune è stata raggiunta: raccogliere un importo così alto in un mese, senza alcuna attività preparatoria, rappresenta un risultato prezioso, che mette in risalto le potenzialità aggregative della Leopolda e l’importanza del lavoro svolto dalle realtà associative".

"Le associazioni della Casa della Città Leopolda si augurano che il Comune di Pisa possa ora rispondere positivamente alla richiesta di dialogo nell’intento di poter approfondire la conoscenza delle funzioni svolte dalla Leopolda e riflettere sulle sue possibilità di valorizzazione e potenziamento" concludono da piazza Guerrazzi.