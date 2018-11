FOTONOTIZIA | Una cascata di luci natalizie al Bar Livorno

Una 'luminara' che non poteva certo passare inosservata. E' la decorazione preparata dal Bar Livorno, nel quartiere di Porta a Mare, per iniziare a tuffarsi nell'atmosfera natalizia, a poco più di un mese dall'evento. Le luci sono state 'montate' tutt'attorno all'edificio dai titolari del locale nei giorni scorsi. Un lavoro certosino e sicuramente impegnativo che colpisce per la sua 'accecante' bellezza.