Bocca di Serchio: un defibrillatore alla Casina dei Pescatori

Donato nella mattina di venerdì 27 settembre un defibrillatore acquistato dall'Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli all'associazione 'Fruitori di Bocca di Serchio'. Lo strumento salva vita è stato collocato alla Casina dei Pescatori in località Bocca di Serchio. "Abbiamo donato questo defibrillatore all'associazione fruitori Bocca di Serchio che lo metterà a disposizione di tutti i frequentatori dell'area - dichiara il presidente dell'Ente Parco Giovanni Maffei Cardellini - siamo il Parco delle comunità e promuoviamo il coinvolgimento dei cittadini e della associazioni che si vogliono impegnare per garantire la vivibilità del territorio e la salvaguardia dell'ambiente".

"La postazione Dae si compone di un defibrillatore con kit per adulti e kit pediatrico, completo di totem esterno, teca, allarme, piantana e cartello segnalatore informativo" continua il direttore del Parco Riccardo Gaddi. L'apparecchiatura, acquistata attraverso procedura Mepa dalla ditta Cardiosafe SRL, sarà dunque funzionale ad intervenire nelle situazioni di emergenza in questa parte di territorio. "Un gesto concreto di attenzione al nostro territorio e una promessa mantenuta da parte dell'Ente Parco, che aveva espresso nel mese di maggio scorso quando, nella sala consiliare di Vecchiano, avevamo sottoscritto un apposito accordo tra i nostri enti e i pescatori professionisti per ridurre l'inquinamento da plastica in mare", afferma il sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori.

Soddisfatto anche Sergio Di Maio, sindaco di San Giuliano Terme: "Una semplice, ma significativa, iniziativa che testimonia ancora una volta la sinergia delle nostre istituzioni per la gestione, anche complessa, di questa area che ci vede tutti coinvolti attivamente sulla gestione e la relativa attribuzione, attraverso un bando pubblico, degli approdi e dei pontili, a beneficio dei cittadini di Vecchiano e San Giuliano Terme". All'iniziativa hanno partecipato anche il consigliere comunale di San Giuliano Terme Massimo Pancrazi, e l'assessore all'Ambiente Mina Canarini.