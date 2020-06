Un nuovo defibrillatore in Corte San Domenico

Nuovo DAE a Pisa per rendere la città sempre più cardioprotetta. Sarà inaugurato domani, sabato 27 giugno alle ore 16.30, presso la Corte San Domenico in Corso Italia. Il nuovo defibrillatore è stato donato da un cittadino privato e verrà installato all’interno della vetrina dell’agenzia 'Building Immobiliare Pisa'. L’agenzia mette a disposizione la vetrina come sede protetta, che rimarrà chiusa dalle 24 alle 7 di mattina, in modo da non essere soggetto al rischio di furto.

L’installazione del DAE sarà effettuata dal Dott. Maurizio Cecchini dell’associazione Cecchini Cuore Onlus, impegnata da anni nell’installazione di questi strumenti salva vita e nella promozione di corsi sull’uso del DAE e BLS-D di primo soccorso, alla presenza dell’assessore alle Politiche sociali Gianna Gambaccini, del titolare dell’agenzia immobiliare Veronica Mannocci e dei rappresentati della famiglia protagonista della donazione. L’agenzia immobiliare contribuirà inoltre con una propria donazione a sostenere le attività dell’associazione Cecchini Cuore Onlus.

"Desidero ringraziare sinceramente la famiglia che ha effettuato questa donazione a favore della comunità cittadina, l’agenzia 'Building Immobiliare Pisa' che mette a disposizione la sede protetta per il Dae e il Dottor Maurizio Cecchini che da anni promuove la cardio protezione a Pisa - dichiara l’assessore Gianna Gambaccini - la nostra amministrazione ha a cuore la salute dei cittadini pisani e sostiene l’impegno per rendere sempre più cardioprotetta la nostra città".