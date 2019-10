Vandalizzato defibrillatore a San Giuliano Terme

Defibrillatori presi di mira anche a San Giuliano Terme, dopo il furto di due apparecchi avvenuto a Pisa nei giorni scorsi.

Il DAE installato in piazza Berlinguer ad Arena Metato è stato infatti vandalizzato.

"Un defibrillatore automatico o DAE è uno strumento salvavita in grado di riconoscere e interrompere tramite l'erogazione di una scarica elettrica le aritmie maligne responsabili dell'arresto cardiaco, quali la fibrillazione ventricolare e la tachicardia ventricolare - afferma il sindaco del Comune termale Sergio Di Maio - nel nostro territorio ce ne sono fortunatamente tanti, alcuni generosamente donati da famiglie che hanno vissuto il dolore della perdita di una persona cara".

Il defibrillatore vandalizzato è stato donato dalla famiglia Caccifunghi, grazie alla collaborazione dell'associazione 'Cecchini Cuore'.

"A nome personale e di tutta la nostra comunità esprimo la più sentita e viva condanna verso questo gesto che, non soltanto danneggia uno stumento tanto importante per tutti noi, ma oltraggia la memoria della persona in ricordo della quale questo strumento ci è stato donato" conclude il primo cittadino.

(foto Bernardini - Di Maio/Facebook)