Nuovo defibrillatore alla farmacia comunale di Cascina

Anche la farmacia comunale di Cascina ha un defibrillatore per soccorrere chi improvvisamente dovesse avere un attacco di cuore. Lo strumento è stato ufficialmente collocato stamattina, 8 aprile, alla farmacia di viale Comaschi, dal sindaco di Cascina, Susanna Caccardi, dall'amministratore unico di Sogefarm Srl, Marco Ruocco, e da Rosalinda Ardito, di Sistema Centri Dentali, la clinica dentale di Cascina che ha donato il defibrillatore al Comune.

Presenti anche gli assessori di Cascina al Welfare e agli Affari generali, la presidente del Consiglio comunale di Cascina, la direttrice della farmacia, Susanna Fornai, la coordinatrice delle direttrici, Cristina Salvadori, e il dottor Maurizio Cecchini, la cui associazione, la Cecchini Cuore, curerà i corsi di formazione per l'uso del defibrillatore. L'evento è stato l'occasione per annunciare che a breve sarà lanciata anche la raccolta fondi per acquistare un altro defibrillatore che sarà collocato presso la farmacia comunale di San Sisto, e che sarà messo a servizio anche della scuola.