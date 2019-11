La Misericordia di Ponsacco dona un defibrillatore al comune

E' stato installato sabato 16 novembre alle ore 16 in piazza della Repubblica a Ponsacco un nuovo defibrillatore. L'iniziativa si è concretizzata grazie alla Misericordia di Ponsacco che, in occasione del tormentone dell'estate 2019 'La Ganzata', evento ideato da Piero Iafrate e David Pratelli e condotto da Marco Vincent, ha raccolto grazie al generoso contributo degli ospiti e dei commercianti di Ponsacco fondi per l'acquisto del DAE.

Determinante l'intervento del Dr. Maurizio Cecchini con la sua omonima Associazione Cecchini Cuore, che ha consentito la realizzazione del progetto 'Aiutaci ad aiutare'. "Al Dr. Cecchini - riferisce Piero Iafrate, Direttore della Misericordia di Ponsacco - dobbiamo tanto, senza di lui non sarebbe stato possibile raggiungere questo risultato. Un plauso per aver installato in tutta la provincia 522 defibrillatori e per aver formato migliaia di persone all'utilizzo del DAE e a prestare il primo soccorso. Un grazie alla sindaca Francesca Brogi e a Don Armando che ci hanno permesso di installare il DAE in una posizione strategica".

Il Governatore della Misericordia, Alberto Lemmi: "E' stato un gesto d’amore verso tutta la comunità da parte dei volontari della Misericordia che ringrazio di vero cuore per quello che fanno ogni giorno, al servizio dei cittadini e del territorio".

