Installato un defibrillatore in via Cattaneo

Si allarga sempre di più l’area cardioprotetta a Pisa. Mercoledì 23 ottobre è stata inaugurata una nuova postazione DAE in via Cattaneo, in prossimità della chiesa di San Marco alle Cappelle. La nuova postazione, che va ad accrescere la lista dei defibrillatori automatici esterni presenti in città, è stata richiesta dal centro di ascolto parrocchiale di San Marco per rendere cardioprotetta l’area di via Cattaneo.

La postazione è stata inaugurata alla presenza dell’assessore alle politiche sociali Gianna Gambaccini, del parroco don Gianluca, di Maurizio Cecchini dell’Associazione Cecchini onlus, della presidente del centro di ascolto Paola Viegi, delle consigliere comunali Veronica Poli e Brunella Barbuti. Il DAE è stato recuperato dalla vecchia sede della Motorizzazione, dove era rimasto inutilizzato.

Nell’occasione l’assessore Gianna Gambaccini ha dichiarato: "Ringraziamo ancora una volta il dottor Cecchini per la costante attività di prevenzione svolta sul territorio che in questo caso ha consentito di recuperare un DAE in disuso. Ringrazio il parroco don Gianluca e il centro di ascolto per l’iniziativa pensata a favore di tutto il quartiere. Riteniamo importante sostenere le attività del centro parrocchiale, che offrono supporto scolastico ai bambini, aiuti alle famiglie con fragilità e occasioni di socialità per gli anziani".