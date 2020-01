Pisa città cardioprotetta: un nuovo defibrillatore in via Matteucci

Proseguono le iniziative per rendere Pisa una città sempre più cardioprotetta. Sarà inaugurato domani, sabato 18 gennaio alle ore 11, presso il Centro Forum – Galleria M. Tangheroni in via Matteucci, un nuovo defibrillatore semiautomatico acquistato della medesima struttura.

L’iniziativa è promossa dell’associazione Assofly Onlus e da Pietro Proietti, rappresentante Regione Toscana dell’associazione A.D.M.I. (Associazione Dipendenti Ministero Interno), con l’interessamento dello Studio Agedi.

L’installazione del DAE sarà effettuata dal dottor Maurizio Cecchini dell’associazione Cecchini Cuore Onlus, impegnata da anni nell’installazione di questi strumenti salva-vita e nella promozione di corsi sull’uso del DAE e BLS-D di primo soccorso, alla presenza dell’assessore alle Politiche sociali Gianna Gambaccini.

"Desidero ringraziare sinceramente le associazioni che hanno sostenuto questo evento e il dottor Maurizio Cecchini che da anni promuove la cardio protezione nella nostra città - dichiara l’assessore Gianna Gambaccini - la nostra amministrazione ha a cuore la salute dei cittadini pisani e sosterrà con tutti i mezzi iniziative come questa".