Prevezione: nuovi defibrillatori in Viale Gramsci e via Nenni

Un nuovo defibrillatore sarà inaugurato domani, 22 dicembre, alle ore 11, all’Hotel 'La Pace' in piazza della Stazione. Il defibrillatore è stato donato dall’associazione Cecchini Cuore Onlus con i proventi del 5x1000 dei cittadini pisani. All’installazione saranno presenti l’assessore alle Politiche sociali del Gianna Gambaccini e l’assessore alla Sicurezza Giovanna Bonanno.

"Abbiamo chiesto al titolare dell’Hotel 'La Pace', Andrea Romanelli, di essere presente all’installazione - dichiara l’assessore Gianna Gambaccini - perché la nostra Amministrazione ritiene fondamentale sostenere e valorizzare chi come lui è diventato un simbolo per il quartiere della Stazione, da anni impegnato a lottare affinché siano ristabiliti sicurezza e decoro nel quartiere".

Un Dae è stato intanto installato ieri, 20 dicembre, in via Pietro Nenni 20. Ad installarlo il Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Pisa. "Grazie alla collaborazione e alla professionalità del dottor Maurizio Cecchini - afferma Giacomo Arrighi, presidente del Collegio pisano - tutto l'edificio è ora cardioprotetto. Abbiamo fatto questa scelta perché dopo i defibrillatore donati a due scuole della provincia di Pisa ci sembrava doveroso dotare tutto l'edificio (quindi anche la nostra sede) di uno strumento che può salvare vite umane. Un'occasione per essere ancora più vicini e utili ai cittadini e alle istituzioni che li rappresentano".